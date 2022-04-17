İncirli, Bağcıl’ı ateşe attı

Birinci ligin play-out hattındaki iki takımın mücadelesinde konuk ekip İncirli rakibi B.Bağcıl’ı son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek rahat bir nefes aldı

Stadyum:Bostancı Bağcıl Stadı

Hakemler:Osman Özpaşa, Yusuf Atlar, Olgun Canik

B.Bağcıl: Cafer, Ersen, Mehmet Çayan (75.Dk Doğukan), Bayram Dağgül (69.Dk Mahmut), Gökhan, Bayram Arıkhan, Kemal, Justice, Serkan, Orhan, Azad

İncirli: Ferhat, Sezer, Sami, Volkan, Ramadan, Hicabi, Hikmet, Abdullah (85.Dk Halil), Hakan (62.Dk Ahmet Faik), Fehim (46.Dk Halit), Nahit

Goller: 88.Dk Halil (İncirli)



Niyazi ERGÜLEN

Aksa Birinci Ligde İncirli, Bostancı Bağcıl’ı 1-0 mağlup ederek play-out hattında30 puana yükselirken, Bostancı Bağcıl 21 puanda kaldı.

47.Dk: B.Bağcıl atağında Justice uygun pozisyonda vuruşunu yaptı ancak topu dışarıya gönderdi.

49.Dk: B.Bağcıl atağında Bayram müsait pozisyonda vurdu ancak kaleci Ferhat gole izin vermedi.

54.Dk: İncirli atağında Sami müsait durumda şutunu attı ancak top dışarıya gitti.

59.Dk: B.Bağcıl atağında Orhan’ın şutunda kaleci Ferhat gole izin vermedi.

88.Dk: İncirli atağında savunma arkasına Hikmet’in aşırttığı top direkten geri geldi. Dönen topu iyi takip eden Halil filelere gönderdi. B.Bağcıl 0-1 İncirli

