İncirli, Bağcıl’ı ateşe attı

Stadyum:Bostancı Bağcıl Stadı
Hakemler:Osman Özpaşa, Yusuf Atlar, Olgun Canik
B.Bağcıl: Cafer, Ersen, Mehmet Çayan (75.Dk Doğukan), Bayram Dağgül (69.Dk Mahmut), Gökhan, Bayram Arıkhan, Kemal, Justice, Serkan, Orhan, Azad
İncirli: Ferhat, Sezer, Sami, Volkan, Ramadan, Hicabi, Hikmet, Abdullah (85.Dk Halil), Hakan (62.Dk Ahmet Faik), Fehim (46.Dk Halit), Nahit
Goller: 88.Dk Halil (İncirli)
Niyazi ERGÜLEN
Aksa Birinci Ligde İncirli, Bostancı Bağcıl’ı 1-0 mağlup ederek play-out hattında30 puana yükselirken, Bostancı Bağcıl 21 puanda kaldı.
47.Dk: B.Bağcıl atağında Justice uygun pozisyonda vuruşunu yaptı ancak topu dışarıya gönderdi.
49.Dk: B.Bağcıl atağında Bayram müsait pozisyonda vurdu ancak kaleci Ferhat gole izin vermedi.
54.Dk: İncirli atağında Sami müsait durumda şutunu attı ancak top dışarıya gitti.
59.Dk: B.Bağcıl atağında Orhan’ın şutunda kaleci Ferhat gole izin vermedi.
88.Dk: İncirli atağında savunma arkasına Hikmet’in aşırttığı top direkten geri geldi. Dönen topu iyi takip eden Halil filelere gönderdi. B.Bağcıl 0-1 İncirli
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