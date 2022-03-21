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İncirli Ahmet Ogan ile anlaştı

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İncirli Ahmet Ogan ile anlaştı
Aksa 1.ligde play-out hatında bulunan İncirli’de antrenör futbolcu Ali İmam’dan boşalan teknik direktörlük görevine Ahmet Ogan getirildi.İncirli Spor Kulübü başkanı Derviş Hulusioğlu, teknik direktör Ahmet Ogan ile yapmış olduğu görüşmelerden olumlu sonuç aldığını, tarafların her konuda anlaşmaya vardığını ve tam yetki ile takımın başına getirildiğini açıkladı. Teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman teknik ekib olarak İncirli’de kalan haftalarda görev yapacak.
 
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