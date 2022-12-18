İlyas attı, Karşıyaka kazandı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Halil Erdem Canaloğlu, Murat İzci
Esentepe: Tuğrul, Devran, Nersin, Dursun Ali, Mustafa Soytürk, Emre (Dk 36 Kağan), İlyas, Egecan, Deniz, Salih (Dk 58 Semih), Tuğra
M.Karşıyaka: Seyit, Hamis, Abdullah, Cahit, Ahmetcan(Dk 90 Bayram), İlyas, Muhammed, Mustafa Avcı, Ali Özbahar, Ahmet Saygı (Dk 66 Yiğitcan), Arseven (Dk 90 Yusuf)
Goller: Dk 31 (Pen) -77 Deniz Kibar (Esentepe) Dk 6-34-87 İlyas Yılmaz (M.Karşıyaka)
Aksa 1. Ligin 13. Haftasında Esentepe ile Miracle Karşıyaka arasındaki gol düellosunun galibi M. Karşıyaka oldu.
Dk 6 M.Karşıyaka serbest atışında İlyas Yılmaz mükemmel bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 0-1
Dk 15 Esentepe atağında Salih'in pasında topla buluşan Deniz Kibar aşırtma bir vuruşla topu auta gönderdi.
Dk 30 Esentepe atağında Deniz Kibar yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi.
Dk 31 Esentepe takımında Deniz Kibar penaltı atışını gole çevirdi. 1-1
Dk 34 M.Karşıyaka atağında sağdan Ahmetcan Temel'in ortasında İlyas Yılmaz kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-2
İlk devre 1-2 tamamlandı.
Dk 77 Esentepe atağında savunma arkasına gönderilen topta Deniz Kibar kaleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi. 2-2
Dk 85 M.Karşıyaka atağında Arseven yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi.
Dk 87 M.Karşıyaka takımında İlyas Yılmaz penaltı vuruşunda kaleci Tuğrul,'dan dönen topu İlyas ağlara gönderdi. 2-3
Maçta başka gol olmayınca M.Karşıyaka deplasmanda maçı 3-2 kazandı. Bu sonuçla M.Karşıyaka 31 puana yükseldi. Esentepe 19 puanda kaldı.
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Karşıyaka ASK
|13
|10
|1
|2
|47
|12
|35
|31
|2.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|13
|8
|4
|1
|29
|13
|16
|28
|3.
|Baf Ülkü Yurdu
|13
|8
|3
|2
|32
|14
|18
|27
|4.
|Yeniboğaziçi DSK
|13
|7
|3
|3
|29
|17
|12
|24
|5.
|Yalova SK
|13
|7
|3
|3
|18
|15
|3
|24
|6.
|Düzkaya KOSK
|13
|6
|2
|5
|23
|19
|4
|20
|7.
|Mormenekşe GBSK
|13
|5
|5
|3
|25
|22
|3
|20
|8.
|Esentepe KKSK
|13
|5
|4
|4
|27
|18
|9
|19
|9.
|Binatlı YSK
|13
|5
|4
|4
|21
|17
|4
|19
|10.
|Girne Halk Evi
|13
|6
|0
|7
|15
|14
|1
|18
|11.
|Lapta TBSK
|13
|5
|2
|6
|22
|21
|1
|17
|12.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|13
|4
|3
|6
|21
|27
|-6
|15
|13.
|Ünimar Maraş GSK
|13
|4
|2
|7
|21
|30
|-9
|14
|14.
|Dörtyol SK
|13
|2
|1
|10
|7
|33
|-26
|7
|15.
|İncirli SK
|13
|1
|3
|9
|12
|35
|-23
|6
|16.
|Yenierenköy TSK
|13
|0
|2
|11
|16
|58
|-42
|2