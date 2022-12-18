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İlyas attı, Karşıyaka kazandı

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Esentepe Erdal Barut Stadı'nda oynanan maçta Miracle Karşıyaka golcüsü İlyas Yılmaz’ın attığı gollerle deplasmanda Esentepe takımını 3-2 mağlup etti

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İlyas attı, Karşıyaka kazandı
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Stad: Erdal Barut Stadı
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Halil Erdem Canaloğlu, Murat İzci
Esentepe: Tuğrul, Devran, Nersin, Dursun Ali, Mustafa Soytürk, Emre (Dk 36 Kağan), İlyas, Egecan, Deniz, Salih (Dk 58 Semih), Tuğra
M.Karşıyaka: Seyit, Hamis, Abdullah, Cahit, Ahmetcan(Dk 90 Bayram), İlyas, Muhammed, Mustafa Avcı, Ali Özbahar, Ahmet Saygı (Dk 66 Yiğitcan), Arseven (Dk 90 Yusuf)
Goller: Dk 31 (Pen) -77 Deniz Kibar (Esentepe) Dk 6-34-87 İlyas Yılmaz (M.Karşıyaka)
 
Aksa 1. Ligin 13. Haftasında Esentepe ile Miracle Karşıyaka arasındaki gol düellosunun  galibi M. Karşıyaka oldu.
Dk 6 M.Karşıyaka serbest atışında İlyas Yılmaz mükemmel bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 0-1
Dk 15 Esentepe atağında Salih'in pasında topla buluşan Deniz Kibar aşırtma bir vuruşla topu auta gönderdi.
Dk 30 Esentepe atağında Deniz Kibar yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. 
Dk 31 Esentepe takımında Deniz Kibar penaltı atışını gole çevirdi. 1-1
Dk 34 M.Karşıyaka atağında sağdan Ahmetcan Temel'in ortasında İlyas Yılmaz kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-2
İlk devre 1-2 tamamlandı.
Dk 77 Esentepe atağında savunma arkasına gönderilen topta Deniz Kibar kaleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi. 2-2
Dk 85 M.Karşıyaka atağında Arseven yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. 
Dk 87 M.Karşıyaka takımında İlyas Yılmaz penaltı vuruşunda kaleci Tuğrul,'dan dönen topu İlyas ağlara gönderdi. 2-3
Maçta başka gol olmayınca M.Karşıyaka deplasmanda maçı 3-2 kazandı. Bu sonuçla M.Karşıyaka 31 puana yükseldi. Esentepe 19 puanda kaldı.

 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Karşıyaka ASK 13 10 1 2 47 12 35 31
2. Pera L. Gençler Birliği SK 13 8 4 1 29 13 16 28
3. Baf Ülkü Yurdu 13 8 3 2 32 14 18 27
4. Yeniboğaziçi DSK 13 7 3 3 29 17 12 24
5. Yalova SK 13 7 3 3 18 15 3 24
6. Düzkaya KOSK 13 6 2 5 23 19 4 20
7. Mormenekşe GBSK 13 5 5 3 25 22 3 20
8. Esentepe KKSK 13 5 4 4 27 18 9 19
9. Binatlı YSK 13 5 4 4 21 17 4 19
10. Girne Halk Evi 13 6 0 7 15 14 1 18
11. Lapta TBSK 13 5 2 6 22 21 1 17
12. M. Hacıali Yılmazköy SK 13 4 3 6 21 27 -6 15
13. Ünimar Maraş GSK 13 4 2 7 21 30 -9 14
14. Dörtyol SK 13 2 1 10 7 33 -26 7
15. İncirli SK 13 1 3 9 12 35 -23 6
16. Yenierenköy TSK 13 0 2 11 16 58 -42 2
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