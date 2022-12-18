İlyas attı, Karşıyaka kazandı

Esentepe Erdal Barut Stadı'nda oynanan maçta Miracle Karşıyaka golcüsü İlyas Yılmaz’ın attığı gollerle deplasmanda Esentepe takımını 3-2 mağlup etti

Stad: Erdal Barut StadıHakemler: Hüseyin Eyyüpler, Halil Erdem Canaloğlu, Murat İzciEsentepe: Tuğrul, Devran, Nersin, Dursun Ali, Mustafa Soytürk, Emre (Dk 36 Kağan), İlyas, Egecan, Deniz, Salih (Dk 58 Semih), TuğraM.Karşıyaka: Seyit, Hamis, Abdullah, Cahit, Ahmetcan(Dk 90 Bayram), İlyas, Muhammed, Mustafa Avcı, Ali Özbahar, Ahmet Saygı (Dk 66 Yiğitcan), Arseven (Dk 90 Yusuf)Goller: Dk 31 (Pen) -77 Deniz Kibar (Esentepe) Dk 6-34-87 İlyas Yılmaz (M.Karşıyaka)Aksa 1. Ligin 13. Haftasında Esentepe ile Miracle Karşıyaka arasındaki gol düellosunun galibi M. Karşıyaka oldu.Dk 6 M.Karşıyaka serbest atışında İlyas Yılmaz mükemmel bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 0-1Dk 15 Esentepe atağında Salih'in pasında topla buluşan Deniz Kibar aşırtma bir vuruşla topu auta gönderdi.Dk 30 Esentepe atağında Deniz Kibar yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi.Dk 31 Esentepe takımında Deniz Kibar penaltı atışını gole çevirdi. 1-1Dk 34 M.Karşıyaka atağında sağdan Ahmetcan Temel'in ortasında İlyas Yılmaz kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-2İlk devre 1-2 tamamlandı.Dk 77 Esentepe atağında savunma arkasına gönderilen topta Deniz Kibar kaleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi. 2-2Dk 85 M.Karşıyaka atağında Arseven yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi.Dk 87 M.Karşıyaka takımında İlyas Yılmaz penaltı vuruşunda kaleci Tuğrul,'dan dönen topu İlyas ağlara gönderdi. 2-3Maçta başka gol olmayınca M.Karşıyaka deplasmanda maçı 3-2 kazandı. Bu sonuçla M.Karşıyaka 31 puana yükseldi. Esentepe 19 puanda kaldı.