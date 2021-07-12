İlker’e unlu kutlama

Türk Ocağı Limasol kulübü şampiyon olma hedefiyle yeni sezona yönelik antrenmanlarını sürdürüyor.

Sıcaklara rağmen neşeli antrenmanların yapıldığı Türk Ocağı’nda geçtiğimiz gün yapılan antrenman sonrasındagenç oyuncu İlker İnceler’in doğum günü kutlandı. Takım arkadaşlarının Brezilya usulü kutlama yaptıkları İlker İnceler’in başında yumurta kırılıp, başından aşağıya un döküldü. Futbolcular daha sonra hep birlikte

