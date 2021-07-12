banner583
banner676
Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
938 0
51 0
 
Basketbolda, U15 ve U20 ligleri başlıyor
Basketbolda, U15 ve U20 ligleri başlıyor
18 0
Omaç Başat turnuvasında yarı final eşleşmeleri belirlendi
Omaç Başat turnuvasında yarı final eşleşmeleri belirlendi
13 0
Bentley Flying Spur, elektriğin gücü ile tanıştı
Bentley Flying Spur, elektriğin gücü ile tanıştı
21 0
Demokrasi sınıfta kaldı
Demokrasi sınıfta kaldı
42 0
Sicilya, CONIFA’nın yeni üyesi
Sicilya, CONIFA’nın yeni üyesi
41 0
banner661
banner682

İlker’e unlu kutlama

banner476

banner666
İlker’e unlu kutlama
Türk Ocağı Limasol kulübü şampiyon olma hedefiyle yeni sezona yönelik antrenmanlarını sürdürüyor.
Sıcaklara rağmen neşeli antrenmanların yapıldığı Türk Ocağı’nda geçtiğimiz gün yapılan antrenman sonrasındagenç oyuncu İlker İnceler’in doğum günü kutlandı. Takım arkadaşlarının Brezilya usulü kutlama yaptıkları İlker İnceler’in başında yumurta kırılıp, başından aşağıya un döküldü. Futbolcular daha sonra hep birlikte
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.