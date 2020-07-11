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İlk veda eden GG

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Gençlik Gücü,Türk Ocağı karşısında galibiyeti koruyamayarak rakibine 3-1 mağlup olurken, K-PET Süper Ligden düşen ilk takım oldu

İlk veda eden GG
11 Temmuz 2020 Cumartesi 23:44

Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Sabriye Atikoğlu, Necmi Bulut

Gençlik Gücü: Raif, Erin Uluçlar, Hasan Çirkin, Mehmet Kaygısız, Lawrence Ogbe, Sezgin Dağ, Berke Zorba, Prınce Boateng, Tayfun Doğan, Aşkın Kavaklı, Kalonjı

Türk Ocağı: Cenk Yılmaz, Bilal Ceylan, Kaan Arsu, Remzi Betmezoğlu, Idan, Levan Ingorokva, Oha, Akın Konaç, Mehmet Uçar,İlker Tek, İbrahim Halil Karadal

Goller: Dk.21 Kalonjı (GG), Dk.57 Levan, Dk.60 Remzi Betmezoğlu, Dk.79 Oha (TOL)

K-Pet Süper Lig’in 27. haftasında ligin son sırasında yer alan Başkent takımı Gençlik Gücü 5. sıradaki Türk Ocağı’nı konuk etti.

Maçın ilk yarısını Kalonji’nin golüyle 1-0 önde kapatan Gençlik Gücü, ikinci yarıda Levan, Remzi ve Oha’nın gollerine engel olamayarak karşılaşmadan 3-1 yenik ayrıldı. Gençlik Gücü bu sonuçla 14. sıradaki Düzkaya’dan 9 puan geriye düşerek, küme düşmeyi garantiledi. Türk Ocağı ise puanını 48’e çıkararak 5. Sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

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