İlk sürpriz Girne Halk Evi’nden

AKSA Süper Lig’de dipte bulunan Girne Halk Evi sürpriz bir sonuçla Lefke takımını maçın ilk devresinde Samet’in attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Nicosia Kıbrıs Kupası son 16. Turunun ilk maçı dün oynanırken, sürpriz bir sonuç ortaya çıktı.

AKSA Süper Lig’de dipte bulunan Girne Halk Evi sürpriz bir sonuçla Lefke takımını 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Maça etkili başlayan ev sahibi takım 32. dakikada Samet ile 1-0 öne geçti. Golden 3 dakika sonra Lefke takımında Rahmi direk kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

İlk devrenin son dakikasında bu kez GHE takımında Mehmet Yıldız direk kırmızı kart gördü ve iki takım sahada 10 kişi kaldı. İlk devre 1-0 bitti. İkinci devrede iyi savunma yapan Girne temsilcisi güçlü rakibini kupanın dışına iterek çeyrek finale adını yazdıran ilk takım oldu.

Kupada ikinci tur programı ve maçlarda görev yapacak olan hakemler şöyle:

DÜN

Girne H. Evi – Lefke1 – 0

BUGÜN

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K.Kaymaklı – Türk Ocağı (Fehim Dayı)

Atatürk Stadı: Yenicami – C. Bazaar G. Gücü (Emre Öztaşlı)

Dr. Fazıl Küçük Stadı: Y. Dumlupınar – Göçmenköy (Osman Özpaşa)

Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Merit A. Yeşilova (Utku Hamamcıoğlu)

Üner Berkalp Stadı: Baf Ü. Yurdu – Mağusa T. Gücü (Hüseyin Eyyüpler)

100. Yıl Stadı: Mesarya – Miracle Değirmenlik(Mehmet Sezener)

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Cihangir (Kerem Eran)



