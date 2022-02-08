banner762
Canbulat Burcu için uygun taş bulundu
Canbulat Burcu için uygun taş bulundu
18 0
Teknecik’te yakıt bitiyor
Teknecik’te yakıt bitiyor
38 0
 
87 0
27 0
Hızlı internet için engel devlet mi?
Hızlı internet için engel devlet mi?
23 0
U14 Karması Karaman yolcusu
U14 Karması Karaman yolcusu
19 0
Eşini açık artırma sitesinden satışa çıkardı
Eşini açık artırma sitesinden satışa çıkardı
148 0
banner797

İlk sürpriz Girne Halk Evi’nden

banner476

AKSA Süper Lig’de dipte bulunan Girne Halk Evi sürpriz bir sonuçla Lefke takımını maçın ilk devresinde Samet’in attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

banner714
İlk sürpriz Girne Halk Evi’nden
Nicosia Kıbrıs Kupası  son 16. Turunun ilk maçı dün oynanırken, sürpriz bir sonuç ortaya çıktı.
AKSA Süper Lig’de dipte bulunan Girne Halk Evi sürpriz bir sonuçla Lefke takımını 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Maça etkili başlayan ev sahibi takım 32. dakikada Samet ile 1-0 öne geçti. Golden 3 dakika sonra Lefke takımında Rahmi direk kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
İlk devrenin son dakikasında bu kez GHE takımında Mehmet Yıldız direk kırmızı kart gördü ve iki takım sahada 10 kişi kaldı. İlk devre 1-0 bitti. İkinci devrede iyi savunma yapan Girne temsilcisi güçlü rakibini kupanın dışına iterek çeyrek finale adını yazdıran ilk takım oldu.
Kupada ikinci tur programı ve maçlarda görev yapacak olan hakemler şöyle:
DÜN
Girne H. Evi – Lefke1 – 0
BUGÜN
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K.Kaymaklı – Türk Ocağı (Fehim Dayı)
Atatürk Stadı: Yenicami – C. Bazaar G. Gücü (Emre Öztaşlı)
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Y. Dumlupınar – Göçmenköy (Osman Özpaşa)
Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Merit A. Yeşilova (Utku Hamamcıoğlu)
Üner Berkalp Stadı: Baf Ü. Yurdu – Mağusa T. Gücü (Hüseyin Eyyüpler)
100. Yıl Stadı: Mesarya – Miracle Değirmenlik(Mehmet Sezener)
 Gönyeli Stadı: Gönyeli – Cihangir (Kerem Eran)
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.