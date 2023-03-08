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İlk süper kupa Gençlik Gücü kadınlarının

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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde oynanan Kadınlar Süper Kupa’yı, Mağusa Spor Akademisi’ni 2 – 1 mağlup eden China Bazaar Gençlik Gücü kazandı

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İlk süper kupa Gençlik Gücü kadınlarının
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Süper Kupa bu akşam oynandı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Puma Kadınlar Ligi şampiyonu Mağusa Spor Akademisi ile Puma Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü arasında oynanan Kadınlar Süper Kupa’yı, Mine Dayı’nın antrenörlüğünü yaptığı China Bazaar Gençlik Gücü kazandı. İsmail Ercan’ın yönettiği, Hülya Güney ve Güneş Demir’in yardımcı hakemliklerini yaptığı maçın 4. hakemlik görevini ise Fatih Bardakçıoğlu yaptı.  

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bugün oynanan Süper Kupa mücadelesini Ayşe Çetinkaya’nın golleriyle 2 – 1’lik skorla kazanan China Bazaar Gençlik Gücü oldu.
Mücadeleyi KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, CTP milletvekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu ve CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli'nin yanı sıra çok sayıda seyirci takip etti. 
Maçın sonunda ödüller CTP milletvekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekili Sıla Usat İncirli ve KTFF Yönetim Kurulu üyeleri Şifa Kırmızıgil ve Arzu İzveren tarafından verildi.
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