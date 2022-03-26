İlk şampiyon Yeni Erenköy

İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup 16. hafta karşılaşmasında lider Yenierenköy konuk olduğu Mehmetçik’i 7-4 mağlup ederek ligin tamamlanmasına 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Yer: Mehmetçik Stadı Hakemler: Ömer Doğru, Ali Akçınar, Mehmet Volkan Çelik Mehmetçik: Mehmet Ali, Anıl, Ahmet, Fuatcan, Özmen, Emir, Murat, Hasan, Çağrı, Erkan, Boran Yenierenköy: Yusuf, Bavver, Arda, Mehmet, Engin, Barış, Bayram, Devrim, Ekrem, Ünsal, Ersan Goller: 54’ve 85’Anıl Sarımustafaoğlu, 53’Ahmet Akın, 82’Murat Abuzet (Mehmetçik), 89’, 90’ ve 90+1’Devrim Erdoğan, 20’ ve 33’Ekrem Civisilli, 36’Arda Akyazı, 72’Barış Dağ (Yenierenköy) İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup 16.hafta karşılaşmasında lider Yenierenköy konuk olduğu Mehmetçik’i 7-4 mağlup ederek ligin tamamlanmasına 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Yenierenköy’e Mehmetçik karşısında şampiyonluğu getiren golleri Devrim Erdoğan (3), Ekrem Civisilli (2), Arda Akyazı ve Barış Dağ kaydederken, Mehmetçik’in gollerini ise Anıl Sarımustafaoğlu (2), Ahmet Akın ve Murat Abuzet attı.