İlk şampiyon Gençlik Gücü gençleri

Necati KÜLAHLILAR
Aksa 1. Lig A2 Ligi'nde Lefkoşa'nın yeşil beyazlı takımı China Bazaar Gençlik Gücü şampiyonluğunu bugün oynadığı Görneç maçı sonrasında ilan etti.
Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta rakibi Görneç'i 12-1'lik skorla mağlup eden china Bazaar Gençlik Gücü takımı bitime 3 hafta kala şampiyon oldu.
Aksa Liglerinde sezonun ilk şampiyonu olan antrenör Hakan Altın yönetimindeki Gençlik Gücü karşılaşma sonrasında şampiyonluk kupasını alarak kutlama yaptı.
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