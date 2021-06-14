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İlk kampı Ocak yapacak

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İlk kampı Ocak yapacak
Necati KÜLAHLILAR
Türk Ocağı yeni sezon hazırlıklarına ilk başlayan kulüplerden olurken, sarı siyahlılar ilk hazırlık kampını gerçekleştiren ekip de olacaklar.
Türk Ocağı bugün Yeni Boğaziçi’nde bulunan CrsytalCove Otel’de 4 günlük kampa girecek. Teknik heyet ve 22 futbolcunun katılacağı kampta antrenmanlar, Osman Mehmet Ergün Stadı ile Cemal Balses Stadında yapılacak.
Bu arada Ertaç’ın düğün töreni için Türkiye’de bulunan teknik direktör Mehmet Bolkan ile Ertaç dün akşam adaya dönerlerken, bugün kampa katılacaklar.
 
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