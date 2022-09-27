İlk haftanın en golcüleri yerliler

Aksa Süper Ligin ilk haftasında toplam 25 gol atılırken, bu gollerin 10 tanesini yabancı futbolcular atarken yerli futbolcular ise 15 gol attı

Aksa Süper Lig’de 2022/23 sezonunda ilk hafta oynanan 8 maçla tamamlandı. Bu maçların 6’sı galibiyet, 2 tanesi beraberlikle sonuçlandı.

Sezonun ilk haftasında Süper Lig’de kale ağları toplam 25 kez sarsılırken, 15 golü ev sahibi, 10 golü de deplasman takımları attı. Takımlardan 12 tanesi gol atarken Doğan Türk Birliği, Cihangir, Lefke ve Yonpaş Dumlupınar takımları gol atamadılar. Sadece Yonpaş Dumlupınar-Cihangir maçında gol sesi çıkmadı.

SEZONUN İLK GOLÜ VE İLK SARI KARTI AYNİ FUTBOLCUDAN

Sezonun ilk golünü T. Ocağı takımından İbrahim Halil Karadal attı. Bu sezonun İlk penaltı golünü ise Mağusa Türk Gücü takımından Mickael Pote attı.

İlk sarı kartı gören de yine İbrahim Karadal oldu. Oynanan maçlarda 2 kırmızı kart çıkarken ilk kırmızı kartı Ertaç Taşkıran gördü.

Sezonun ilk maçında 7 sarı, 1 kırmızı kart gösterildi. İlk hafta toplamda 5 penaltı kararı verilirken bunların 4 tanesi golle sonuçlandı. Miracle Değirmenlik 2, Mağusa Türk Gücü 1, Merit Alsancak Yeşilova 1 ve China Bazaar Gençlik Gücü 1 penaltı kazandı.

YABANCI FUTBOLCULARIN HEPSİ DE GOL ATTI

Yabancı futbolcular tümü de ilk hafta maçlarında görev yaptılar. Yabancı futbolcular 10 gol atarken yerli futbolcular 15 gol attı. En erken golü ise Hamitköy’den Emmanuel Ernest attı. Yabancı futbolculardan Emmanuel Ernest, Emmanuel Akabueze ve Naby Sylla 2’şer gol atarken Obade Felix, Osita Obiekwe, Charlton Mashumba, Mickael Pote 1’er gol attılar.

İKİ YERLİ FUTBOLCU İKİŞER GOL ATTI

Yerli futbolculardan Eray Vudalı ve Mejdi Direniş 2’şer gol attılar.

Aksa Süper Lig’e bu yıl yükselen takımlardan Miracle Değirmenlik ilk haftayı galibiyetle tamamlarken, CB Gençlik Gücü ve Çetinkaya mağlup oldular.

Maçlarda görev alan hakemler arasında ilk hafta itibarıyle kadın hakemlerden görev alan olmadı. Deplasman galibiyetini sadece Mağusa Türk Gücü aldı.

