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İlhan Arcın Mesarya'da

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İlhan Arcın Mesarya'da
Necati KÜLAHLILAR
Kaleci antrenörü İlhan Arcın Mesarya ile anlaştı.
AKSA Süper Lig’de ilk yarıda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken ve ikinci devrede Northernland Kıbrıs Kupasını kazanmayı hedefleyecek olan Mesarya ikinci devre hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Nazım Aktunç’un ekibinde değişikliğe gidildi.
Kaleci antrenörü İrfan Güneş ile yollar ayrılırken, kaleci antrenörlüğüne İlhan Arcın getirildi.
 
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