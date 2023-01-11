İlhan Arcın Mesarya'da

Necati KÜLAHLILAR
Kaleci antrenörü İlhan Arcın Mesarya ile anlaştı.
AKSA Süper Lig’de ilk yarıda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken ve ikinci devrede Northernland Kıbrıs Kupasını kazanmayı hedefleyecek olan Mesarya ikinci devre hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Nazım Aktunç’un ekibinde değişikliğe gidildi.
Kaleci antrenörü İrfan Güneş ile yollar ayrılırken, kaleci antrenörlüğüne İlhan Arcın getirildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.