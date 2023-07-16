İktisatbank BTM 2.Lig’de çeyrek final kuraları bugün çekilecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig'de çeyrek final, yarı final ve final eşleşmelerinin kura çekimi bugün (17.07.2023 Pazartesi) çekilecek. Kura çekimi saat 15.00'te KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.

Toplam 12 grupta oynanan maçlar sonucunda gruplarını lider olarak tamamlayan takımlar çeyrek finale seri başı olarak katılacak ve tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak maçta ev sahibi olarak kendi sahasında oynayacak. Çeyrek final maçları 21-22-23 Temmuz 2023 tarihinde oynanacak. Bu turda rakiplerini mağlup eden takımlar çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak yarı finale yükselme şansı elde edecek.

