İktisatbank BTM 2.Lig'de final yolu eşleşmeleri belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig'de 2.tur ve final maçı eşleşmeleri belli oldu.

Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonucunda eşleşmeler şu şekilde oldu;

2.TUR

Ağırdağ Boğaz TSK - Ergazi GSK

Pile TSK - Gayretköy GSK

Kırıkkale TSK - Aslanköy GSD

Yeşiltepe Ilgaz SD - Mevlevi SK

Kaplıca Karadeniz 61 - Pınarbaşı ÇSK

SFC Boğaziçi SK - Korkuteli SD

FİNAL

Ağırdağ Boğaz TSK / Ergazi GSK galibi - Pile TSK / Gayretköy GSK galibi

Kırıkkale TSK / Aslanköy GSD galibi - Yeşiltepe Ilgaz SD / Mevlevi SK

Kaplıca Karadeniz 61 SK / Pınarbaşı ÇSK galibi - SFC Boğaziçi SK / Korkuteli SD galibi