İktisatbank BTM 2.Lig'de final yolu eşleşmeleri belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig'de 2.tur ve final maçı eşleşmeleri belli oldu.
Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonucunda eşleşmeler şu şekilde oldu;
2.TUR
Ağırdağ Boğaz TSK - Ergazi GSK
Pile TSK - Gayretköy GSK
Kırıkkale TSK - Aslanköy GSD
Yeşiltepe Ilgaz SD - Mevlevi SK
Kaplıca Karadeniz 61 - Pınarbaşı ÇSK
SFC Boğaziçi SK - Korkuteli SD
FİNAL
Ağırdağ Boğaz TSK / Ergazi GSK galibi - Pile TSK / Gayretköy GSK galibi
Kırıkkale TSK / Aslanköy GSD galibi - Yeşiltepe Ilgaz SD / Mevlevi SK
Kaplıca Karadeniz 61 SK / Pınarbaşı ÇSK galibi - SFC Boğaziçi SK / Korkuteli SD galibi