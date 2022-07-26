Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig'de final programı açıklandı. Buna göre 31 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek grup maçlarının akabinde 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü 2.Tur kura çekimi yapılacak. Kura çekiminin ardından 2.Tur maçları 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü oynanırken, final maçları 7 Ağustos 2022 Pazar günü oynanacak.

İktisatbank BTM 2.Lig'de 7 grup lideri ve 5 en iyi grup ikincisi 2.Tur'da mücadele edecek. Kura çekimine en iyi 6 grup birincisi seri başı olarak katılırken, en kötü grup birincisi ile gruptan çıkan diğer 5 takım seri başı takımlarla eşleşecek. Kura çekimi 1 Ağustos'ta saat 11.00'de Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.

