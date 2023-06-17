İktisatbank BTM 2.Lig'de ara transfer 26 Haziran 2023 Pazartesi günü yapılacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig'de 2022-2023 sezonunun ara transferi 26 Haziran 2023 Pazartesi günü gerçekleşecek. Takımlarına daha önceden belirlenen kontenjanlar dahilinde takviye yapmak isteyen kulüpler ilgili tarihte saat 09.00 ile 13.00 saatleri arasında KTFF'ye transfer evraklarını ulaştıracak.