İktisatbank BTM 2.Lig Çeyrek final maç sonuçları

Akçay SK – Yeniceköy: 2 – 4
Tuzlaspor – Korkuteli : 1 – 1 (Pen 5 – 2)
Bahçeli SK – Gayretköy: 1 -1(Pen. 4 -5)
Sadrazam Kayalar SK – Şirinevler:6 – 0
Doğancı SK – Serdarlı GB: 1 -1 (Pen. 4 – 5 )
AtollKozanköy SK – Halil FalyalıKumyalı:4 – 0
Sun RepublicYarköy PGSK – Kırıkkale: 1 – 2
Aslanköy GSD – Doğruyol Pınarbaşı: 5 – 1
Dipkarpaz TSK – Çamlıbel: 2 – 1
Ağırdağ Boğaz – Royal Sun Ötüken: 1 – 1 (Pen. 4 – 2)
Gaziköy SK – Gaziveren: 4 – 0
SB Tic. Güvercinlik İYSK – Ergazi: 2 -2 (Uzatmalarda 3 – 4)
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