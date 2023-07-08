İktisatbank BTM 2.Lig 5.Hafta günün sonuçları

1.GRUP
Yedidalga Aksu SK – Süleymanlar Autos Yeşilyurt: 3 – 1
9 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Doğancı SK – Gaziveren SK (İsmail Ercan)
2.GRUP
Zümrütköy SK – Akçay : 1 – 2
Serhatköy SK – Gayretköy:3 – 5
3.GRUP
9 Temmuz 2023, Pazar
Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stad: Sadrazam Kayalar SK – Çamlıbel(Yusuf Atlar)
18.00 Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Sahası’nda Kalkanlı SK – Tepebaşı SK (Emir Turalı)
4.GRUP
Dağyolu Göçeri – AtollKozanköy :0 – 2
5.GRUP
Ağırdağ Boğaz TSK – Haspolat : 3 – 0
9 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Doğruyol Pınarbaşı ÇSK – Doğukent SK (Arif Malek)
6.GRUP
Taşkent TSK – Aslanköy: 0 – 9
Yeniceköy ZSK – Alayköy:2 – 0
7.GRUP
Kırıkkale TSK – Gaziköy:
9 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Gaziköy Şenol Stadı’nda Dilekkaya ASK – Pergama SD (Mehmet V.Çelik)
8.GRUP
Tatlısu Seracılar – Serdarlı GB: 3 – 4
Bahçeli SK – Alaniçi:3 – 1
9.GRUP
Yenişehir SK – Çayönü: 2 – 0
Korkuteli GD – SB Tic. Güvercinlik: 0 – 2
10.GRUP
Tuzlaspor – Mutluyaka HSK: 4 – 0
9 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Royal Sun Ötüken TKOSK – Boğaziçi SK (Şakir Azizoğlu)
11.GRUP
Sun RepublicYarköy – Bafra: 0 – 1
Civisil SK – Ergazi:3 – 3
12.GRUP
Halil FalyalıKumyalı – Dipkarpaz:0 – 2
9 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda Sipahi – Yedikonuk (Cenk A.Özfuttu)
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