İktisatbank BTM 2.Lig 4.Hafta başlıyor

İktisatbank BTM 2. Lig’de 2i devre yarın oynanacak maçlarla başlıyor.
12 Grupta 47 takımın mücadele ettiği BTM 2. Lig’in ilk 3 haftasında 6 takım gruplardan bir üst tura yükselme adına önemli bir avantaj elde etti.
Bugün başlayacak 2. Devre maçları sonucunda gruplarda ilk 2 sırayı alacak olan takımlar ikinci tur mücadelesine kalmayı hak edecek.
BTM 2. Lig 4. Hafta programı vce maçları yönetecek hakemler şöyle:
1.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD – Doğancı SK (Şahin Coşkun)
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Gaziveren Semih Türköz Stadı’nda Gaziveren – Yedidalga Aksu SK (Yusuf Atlar)
2.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Gayretköy Sahası’nda Gayretköy GSK – Zümrütköy SK (Berk Bağrıkara)
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Akçay SK – Serhatköy SK (Rıdvan Çetinkaya)
3.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Çamlıbel SKD – Kalkanlı SK (Olgun Canik)
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Tepebaşı SK – Sadrazam Kayalar SK (Serdar Gürpınar)
4.GRUP
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Atoll Kozanköy SK – Şirinevler YSK (İsmail Ercan)
5.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Doğukent SK – Ağırdağ Boğaz TSK (Serdar Gürpınar)
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Göçmenköy Stadı’nda Haspolat SGSK – Doğruyol Pınarbaşı ÇSK (Mehmet V.Çelik)
6.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda Alayköy SKKD – Taşkent TSK (İbrahim Katmer)
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda Aslanköy GSD – Yeniceköy ZSK (Mehmet V.Çelik)
7.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı’nda Pergama SD – Kırıkkale TSK (Ali Yörük)
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Gaziköy Şenol Stadı’nda Gaziköy SK – Dilekkaya ASK (Şakir Azizoğlu)
8.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Alaniçi YSK – Tatlısu Seracılar GSK (Şakir Azizoğlu)
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Serdarlı GB – Bahçeli SK (Arif Malek)
9.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda SB Tic. Güvercinlik İYSK – Yenişehir SK (Mehmetcan Erli)
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Çayönü SK – Korkuteli GD (Halil Atlar)
10.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Mormenekşe Stadı’nda Mutluyaka HSK – Royal Sun Ötüken TKOSK (Ferhat Tuna)
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Geçitkale Stadı’nda Boğaziçi SK – Tuzlaspor (Tufan Çerçioğlu)
11.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı’nda Bafra SK – Civisil SK (Cenk Aras Özfuttu)
18.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Ergazi GSK – Sun Republic Yarköy PGSK (Zekia Töre)
12.GRUP
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Dipkarpaz Stadı’nda Dipkarpaz TSK – Sipahi TSK (Burak Mandıralı)
18.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı’nda Yedikonuk SK – Halil Falyalı Kumyalı SK (Serkan Özdenkçi)
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