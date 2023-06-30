İktisatbank BTM 2.Lig 4.Hafta başlıyor

İktisatbank BTM 2. Lig’de 2i devre yarın oynanacak maçlarla başlıyor.

12 Grupta 47 takımın mücadele ettiği BTM 2. Lig’in ilk 3 haftasında 6 takım gruplardan bir üst tura yükselme adına önemli bir avantaj elde etti.

Bugün başlayacak 2. Devre maçları sonucunda gruplarda ilk 2 sırayı alacak olan takımlar ikinci tur mücadelesine kalmayı hak edecek.

BTM 2. Lig 4. Hafta programı vce maçları yönetecek hakemler şöyle:

1.GRUP

1 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD – Doğancı SK (Şahin Coşkun)

2 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Gaziveren Semih Türköz Stadı’nda Gaziveren – Yedidalga Aksu SK (Yusuf Atlar)

2.GRUP

1 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Gayretköy Sahası’nda Gayretköy GSK – Zümrütköy SK (Berk Bağrıkara)

2 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Akçay SK – Serhatköy SK (Rıdvan Çetinkaya)

3.GRUP

1 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Çamlıbel SKD – Kalkanlı SK (Olgun Canik)

2 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Tepebaşı SK – Sadrazam Kayalar SK (Serdar Gürpınar)

4.GRUP

2 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Atoll Kozanköy SK – Şirinevler YSK (İsmail Ercan)

5.GRUP

1 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Doğukent SK – Ağırdağ Boğaz TSK (Serdar Gürpınar)

2 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Göçmenköy Stadı’nda Haspolat SGSK – Doğruyol Pınarbaşı ÇSK (Mehmet V.Çelik)

6.GRUP

1 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda Alayköy SKKD – Taşkent TSK (İbrahim Katmer)

2 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda Aslanköy GSD – Yeniceköy ZSK (Mehmet V.Çelik)

7.GRUP

1 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı’nda Pergama SD – Kırıkkale TSK (Ali Yörük)

2 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Gaziköy Şenol Stadı’nda Gaziköy SK – Dilekkaya ASK (Şakir Azizoğlu)

8.GRUP

1 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Alaniçi YSK – Tatlısu Seracılar GSK (Şakir Azizoğlu)

2 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Serdarlı GB – Bahçeli SK (Arif Malek)

9.GRUP

1 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda SB Tic. Güvercinlik İYSK – Yenişehir SK (Mehmetcan Erli)

2 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Çayönü SK – Korkuteli GD (Halil Atlar)

10.GRUP

1 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Mormenekşe Stadı’nda Mutluyaka HSK – Royal Sun Ötüken TKOSK (Ferhat Tuna)

2 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Geçitkale Stadı’nda Boğaziçi SK – Tuzlaspor (Tufan Çerçioğlu)

11.GRUP

1 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı’nda Bafra SK – Civisil SK (Cenk Aras Özfuttu)

18.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Ergazi GSK – Sun Republic Yarköy PGSK (Zekia Töre)

12.GRUP

2 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Dipkarpaz Stadı’nda Dipkarpaz TSK – Sipahi TSK (Burak Mandıralı)

18.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı’nda Yedikonuk SK – Halil Falyalı Kumyalı SK (Serkan Özdenkçi)

