banner762
banner815
Limasol'da yangın bir köyü tehdit ediyor
Limasol'da yangın bir köyü tehdit ediyor
30 0
Çatalköy Belediyesi takdiri hak ediyor
Çatalköy Belediyesi takdiri hak ediyor
13 0
 
Pamuklu-Kumyalı yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi
Pamuklu-Kumyalı yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi
111 0
TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü
TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü
156 0
Hayvancı diz çökmeye başladı
Hayvancı diz çökmeye başladı
22 0
“Sırada kim var?”
“Sırada kim var?”
20 0
Armar Group, dünyada bir ilki başardı
Armar Group, dünyada bir ilki başardı
216 0
banner797

İktisatbank BTM 2. Lig 9. Hafta sonuçları

banner476

banner825
İktisatbank BTM 2. Lig 9. Hafta sonuçları

 
1.GRUP
 Zümrütköy-Yeşilyurt:           1 – 3
Gayretköy-Gaziveren:            2 – 1
Akçay-Yedidalga Aksu:        0 – 1  


2.GRUP
Yeşiltepe Ilgaz-Çamlıbel        6 – 2
Kalkanlı-Mevlevi:                  1 – 3
Akdeniz-Yeşil HarnıpKozanköy :2 – 10


3.GRUP
Ağırdağ Boğaz-Serhatköy: 12 – 0
Alayköy-Şirinevler:    1 – 9
Pınarbaşı-Bahçeli.       0 – 1


4.GRUP
Pergama-Kırıkkale:     1 – 3
Aslanköy-Gaziköy:    4 – 3


5.GRUP
Tuzla-Güvercinlik:                 2 – 1
Yenişehir-Pile                         1 – 11
Korkuteli-Çayönü                  5 – 1

6.GRUP
Alaniçi-Tatlısu Seracılar:        0 – 0
AutoriteCivisil-Mutluyaka :   2 – 1
SFC Boğaziçi-Ötüken:           1 – 1

7.GRUP
Kaplıca Karadeniz 61-Yarköy:      4 – 0
Ergazi-Ardahan                              5 – 0
Dipkarpaz-Bafra                              3 –1
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.