İktisatbank BTM 2. Lig 9. Hafta sonuçları

1.GRUP
Zümrütköy-Yeşilyurt: 1 – 3
Gayretköy-Gaziveren: 2 – 1
Akçay-Yedidalga Aksu: 0 – 1
2.GRUP
Yeşiltepe Ilgaz-Çamlıbel 6 – 2
Kalkanlı-Mevlevi: 1 – 3
Akdeniz-Yeşil HarnıpKozanköy :2 – 10
3.GRUP
Ağırdağ Boğaz-Serhatköy: 12 – 0
Alayköy-Şirinevler: 1 – 9
Pınarbaşı-Bahçeli. 0 – 1
4.GRUP
Pergama-Kırıkkale: 1 – 3
Aslanköy-Gaziköy: 4 – 3
5.GRUP
Tuzla-Güvercinlik: 2 – 1
Yenişehir-Pile 1 – 11
Korkuteli-Çayönü 5 – 1
6.GRUP
Alaniçi-Tatlısu Seracılar: 0 – 0
AutoriteCivisil-Mutluyaka : 2 – 1
SFC Boğaziçi-Ötüken: 1 – 1
7.GRUP
Kaplıca Karadeniz 61-Yarköy: 4 – 0
Ergazi-Ardahan 5 – 0
Dipkarpaz-Bafra 3 –1