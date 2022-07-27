İktisatbank BTM 2. Lig 9. Hafta günün sonuçları yarının programı

DÜN
2.GRUP
Yeşiltepe Ilgaz-Çamlıbel 6 – 2
Kalkanlı-Mevlevi: 1 – 3
4.GRUP
Pergama-Kırıkkale: 1 – 3
Aslanköy-Gaziköy 4 – 3
BUGÜN
1.GRUP
Zümrütköy-Yeşilyurt: 1 – 3
Gayretköy-Gaziveren: 2 – 1
Akçay-Yedidalga Aksu: 0 – 1
2.GRUP
Akdeniz-Yeşil HarnıpKozanköy :2 – 10
5.GRUP
Tuzla-Güvercinlik: 2 – 1
Yenişehir-Pile 1 – 11
6.GRUP
Alaniçi-Tatlısu Seracılar: 0 – 0
Autorite Civisil-Mutluyaka :2 – 1
7.GRUP
Kaplıca Karadeniz 61-Yarköy: 4 – 0
Ergazi-Ardahan 5 – 0
Dipkarpaz-Bafra 3 – 1
28 Temmuz 2022, Perşembe
3.GRUP
18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Ağırdağ Boğaz-Serhatköy (İbrahim Katmer)
18.00 Atatürk Spor Kompleksi Antrenman Sahası’nda Alayköy-Şirinevler (Hüseyin Saçar
18.00 Girne Pia Bella Sahası’nda Pınarbaşı-Bahçeli (Olgun Canik)
5.GRUP
18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Korkuteli-Çayönü (Cenk Aras Özfuttu)
6.GRUP
18.00 Geçitkale Stadı’nda SFC Boğaziçi-Ötüken (Ferhat Tuna)
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