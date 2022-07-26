İktisatbank BTM 2. Lig 9. Hafta günün sonuçları yarının programı

26 Temmuz 2022, Salı
2.GRUP
Yeşiltepe Ilgaz-Çamlıbel 6 – 2
Kalkanlı-Mevlevi: 1 – 3
4.GRUP
Pergama-Kırıkkale: 1 – 3
Aslanköy-Gaziköy 4 – 3
27 Temmuz 2022, Çarşamba
1.GRUP
18.00 Zümrütköy Stadı’nda Zümrütköy-Poy Rent A Car Yeşilyurt (Abdullah Genç)
18.00 Gayretköy Sahası’nda Gayretköy-Gaziveren (İsmail Ercan)
18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Akçay-Yedidalga Aksu (Şahin Coşkun)
2.GRUP
18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Akdeniz-Yeşil HarnıpKozanköy (Serdar Gürpınar)
5.GRUP
18.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Tuzla-Güvercinlik (Şakir Azizoğlu)
18.00 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Yenişehir-Pile (Yusuf Atlar)
6.GRUP
18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Alaniçi-Tatlısu Seracılar (Halil Atlar)
18.00 Geçitkale Stadı’nda AutoriteCivisil-Mutluyaka (Berk Bağrıkara)
7.GRUP
18.00 Kaplıca Emre Genç Stadı’nda Kaplıca Karadeniz 61-Yarköy (Hakan Ünal)
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ergazi-Ardahan (Serkan Özdenkçi)
18.00 Yenierenköy Stadı’nda Dipkarpaz-Bafra (Mehmet Volkan Çelik)
28 Temmuz 2022, Perşembe
3.GRUP
18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Ağırdağ Boğaz-Serhatköy (İbrahim Katmer)
18.00 Atatürk Spor Kompleksi Antrenman Sahası’nda Alayköy-Şirinevler (Hüseyin Saçar
18.00 Girne Pia Bella Sahası’nda Pınarbaşı-Bahçeli (Olgun Canik)
5.GRUP
18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Korkuteli-Çayönü (Cenk Aras Özfuttu)
6.GRUP
18.00 Geçitkale Stadı’nda SFC Boğaziçi-Ötüken (Ferhat Tuna)
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