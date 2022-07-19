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İktisatbank BTM 2. Lig 8. Hafta programı açıklandı

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İktisatbank BTM 2. Lig 8. Hafta programı açıklandı

22 Temmuz 2022, Cuma
2.GRUP
18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Kalkanlı-Yeşiltepe Ilgaz
18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Çamlıbel-Yeşil HarnıpKozanköy
18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Mevlevi-Akdeniz

4.GRUP
18.00 Balıkesir Stadı’nda Gaziköy-Yeniceköy
18.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Aslanköy-Pergama

23 Temmuz 2022, Cumartesi
1.GRUP
18.00 Gaziveren Semih Türköz Stadı’nda Gaziveren-Yedidalga Aksu
18.00 Zümrütköy Stadı’nda Zümrütköy-Gayretköy
18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Poy Rent A Car Yeşilyurt-Akçay

5.GRUP
18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Pile-Güvercinlik

7.GRUP
18.00 Kaplıca Emre Genç Stadı’nda Yarköy-Bafra
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ergazi-Kaplıca Karadeniz 61
18.00 Geçitkale Stadı’nda Ardahan-Dipkarpaz

24 Temmuz 2022, Pazar
3.GRUP
18.00 Atatürk Spor Kompleksi Antrenman Sahası’nda Alayköy-Pınarbaşı
18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Şirinevler-Ağırdağ Boğaz
18.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Bahçeli-Serhatköy

5.GRUP
18.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda Çayönü-Tuzla
18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Korkuteli-Yenişehir

6.GRUP
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ötüken-AutoriteCivisil
18.00 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Tatlısu Seracılar-Mutluyaka
18.00 Geçitkale Stadı’nda SFC Boğaziçi-Alaniçi

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