İktisatbank BTM 2. Lig 8. Hafta günün sonuçları

BTM 2. Lig 8. Hafta günün sonuçları
2.GRUP
Kalkanlı-Yeşiltepe Ilgaz: 4 – 5
Mevlevi-Akdeniz: 5 – 0
Çamlıbel-Yeşil HarnıpKozanköy: 4 – 0
4.GRUP
Gaziköy-Yeniceköy: 3 – 4
Aslanköy-Pergama: 0 – 0
BUGÜN
1.GRUP
18.00 Gaziveren Stadı’nda Gaziveren-Yedidalga Aksu (Olgun Canik)
18.00 Zümrütköy Stadı’nda Zümrütköy-Gayretköy (Hüseyin Saçar)
18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Poy Rent A Car Yeşilyurt-Akçay (Yusuf Atlar)
5.GRUP
18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Pile-Güvercinlik (Hüseyin Özkan)
7.GRUP
18.00 Kaplıca Emre Genç Stadı’nda Yarköy-Bafra (Burak Mandıralı)
18.00 Akova E.Vudalı Stadı’nda Ergazi-Kaplıca Karadeniz 61 (Şakir Azizoğlu)
18.00 Geçitkale Stadı’nda Ardahan-Dipkarpaz (Cenk Aras Özfuttu)
24 TEMMUZ 2022, PAZAR
3.GRUP
18.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Bahçeli-Serhatköy (Arif Malek)
18.00 Atatürk Spor K. A. Sahası’nda Alayköy-Pınarbaşı (Serdar Gürpınar)
18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Şirinevler-Ağırdağ B. (Turgay Misk)
5.GRUP
18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Korkuteli-Yenişehir (Şahin Coşkun)
18.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda Çayönü-Tuzla (Abdullah Genç)
6.GRUP
18.00 Geçitkale Stadı’nda SFC Boğaziçi-Alaniçi (Serkan Özdenkçi)
18.00 Tatlısu Stadı’nda Tatlısu Seracılar-Mutluyaka (Olgun Canik)
18.00 Akova E.Vudalı Stadı’nda Ötüken-AutoriteCivisil (Mehmet Çelik)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.