İktisatbank BTM 2. Lig 8. Hafta dün ve bugünün sonuçları :

DÜN
2.GRUP
Kalkanlı-Yeşiltepe Ilgaz 4 – 5
Mevlevi-Akdeniz: 5 – 0
Çamlıbel - Kozanköy: 4 – 0
4.GRUP
Gaziköy-Yeniceköy: 3 – 4
Aslanköy-Pergama: 0 – 0
BUGÜN
1.GRUP
Gaziveren-Yedidalga Aksu 0 - 2
Zümrütköy-Gayretköy 0 - 5
Yeşilyurt-Akçay 1 - 3
5.GRUP
Pile-Güvercinlik 2 - 0
7.GRUP
Yarköy-Bafra 3 - 1
Ergazi-Kaplıca Karadeniz 61: 1 - 1
Ardahan-Dipkarpaz: 1 - 9
24 TEMMUZ 2022, PAZAR
3.GRUP
18.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Bahçeli-Serhatköy (Arif Malek)
18.00 Atatürk Spor K. A. Sahası’nda Alayköy-Pınarbaşı (Serdar Gürpınar)
18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Şirinevler-Ağırdağ B. (Turgay Misk)
5.GRUP
18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Korkuteli-Yenişehir (Şahin Coşkun)
18.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda Çayönü-Tuzla (Abdullah Genç)
6.GRUP
18.00 Geçitkale Stadı’nda SFC Boğaziçi-Alaniçi (Serkan Özdenkçi)
18.00 Tatlısu Stadı’nda Tatlısu Seracılar-Mutluyaka (Olgun Canik)
18.00 Akova E.Vudalı Stadı’nda Ötüken-AutoriteCivisil (Mehmet Çelik)