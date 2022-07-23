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İktisatbank BTM 2. Lig 8. Hafta dün ve bugünün sonuçları :

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İktisatbank BTM 2. Lig 8. Hafta dün ve bugünün sonuçları :

DÜN
2.GRUP
Kalkanlı-Yeşiltepe Ilgaz 4 – 5
Mevlevi-Akdeniz:          5 – 0
Çamlıbel - Kozanköy:   4 – 0
4.GRUP
Gaziköy-Yeniceköy:      3 – 4
Aslanköy-Pergama:       0 – 0
BUGÜN
1.GRUP
Gaziveren-Yedidalga Aksu 0 - 2 
Zümrütköy-Gayretköy        0 - 5 
Yeşilyurt-Akçay                  1 - 3
5.GRUP
Pile-Güvercinlik                  2 - 0 
7.GRUP
 Yarköy-Bafra                     3  - 1
 Ergazi-Kaplıca Karadeniz 61: 1 - 1
Ardahan-Dipkarpaz:            1 - 9 
24 TEMMUZ 2022, PAZAR
3.GRUP
18.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Bahçeli-Serhatköy (Arif Malek)
18.00 Atatürk Spor K. A. Sahası’nda Alayköy-Pınarbaşı (Serdar Gürpınar)
18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Şirinevler-Ağırdağ B. (Turgay Misk)
5.GRUP
18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Korkuteli-Yenişehir (Şahin Coşkun)
18.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda Çayönü-Tuzla (Abdullah Genç)
6.GRUP
18.00 Geçitkale Stadı’nda SFC Boğaziçi-Alaniçi (Serkan Özdenkçi)
18.00 Tatlısu Stadı’nda Tatlısu Seracılar-Mutluyaka (Olgun Canik)
18.00 Akova E.Vudalı Stadı’nda Ötüken-AutoriteCivisil (Mehmet Çelik)
 
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