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İktisatbank BTM 2. Lig 7. hafta sonuçları

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İktisatbank BTM 2. Lig 7. hafta sonuçları
1.GRUP
Akçay-Zümrütköy:       2 – 1
Yedidalga -Gayretköy:  0 – 1
Gaziveren- Yeşilyurt:    6 – 0

2.GRUP
Akdeniz-Kalkanlı:         3 – 4
Yeşil HarnıpKozanköy-Yeşiltepe Ilgaz: 3 – 4
Çamlıbel-Mevlevi:         1 – 2

3.GRUP
Bahçeli-Şirinevler:         0 – 1
Serhatköy-Pınarbaşı:    1 – 3
Ağırdağ Boğaz-Alayköy: 7 – 0

4.GRUP
Kırıkkale-Gaziköy :       2 – 1
Yeniceköy-Aslanköy:    0 – 3

5.GRUP
Tuzla-Korkuteli:                    0 – 1
Güvercinlik-Yenişehir:  4 – 0
Pile-Çayönü:                 4 – 3

6.GRUP
A.Civisil-SFC Boğaziçi:         0 – 8
Tatlısu Seracılar-Ötüken: 1 – 2
Mutluyaka-Alaniçi:       7 – 3

7.GRUP
Bafra-Kaplıca Karadeniz 61: 0 – 2
Yarköy-Ardahan:          6 – 2
Dipkarpaz-Ergazi:         2 – 2
 
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