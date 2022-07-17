İktisatbank BTM 2. Lig 7. hafta sonuçları

1.GRUP
Akçay-Zümrütköy: 2 – 1
Yedidalga -Gayretköy: 0 – 1
Gaziveren- Yeşilyurt: 6 – 0
2.GRUP
Akdeniz-Kalkanlı: 3 – 4
Yeşil HarnıpKozanköy-Yeşiltepe Ilgaz: 3 – 4
Çamlıbel-Mevlevi: 1 – 2
3.GRUP
Bahçeli-Şirinevler: 0 – 1
Serhatköy-Pınarbaşı: 1 – 3
Ağırdağ Boğaz-Alayköy: 7 – 0
4.GRUP
Kırıkkale-Gaziköy : 2 – 1
Yeniceköy-Aslanköy: 0 – 3
5.GRUP
Tuzla-Korkuteli: 0 – 1
Güvercinlik-Yenişehir: 4 – 0
Pile-Çayönü: 4 – 3
6.GRUP
A.Civisil-SFC Boğaziçi: 0 – 8
Tatlısu Seracılar-Ötüken: 1 – 2
Mutluyaka-Alaniçi: 7 – 3
7.GRUP
Bafra-Kaplıca Karadeniz 61: 0 – 2
Yarköy-Ardahan: 6 – 2
Dipkarpaz-Ergazi: 2 – 2
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