İktisatbank BTM 2. Lig 7. hafta günün sonuçları ve yarının programı

DÜN
1.GRUP
Akçay-Zümrütköy: 2 – 1
2.GRUP
Akdeniz-Kalkanlı: 3 – 4
5.GRUP
Tuzla-Korkuteli: 0 – 1
6.GRUP
A.Civisil-SFC Boğaziçi: 0 – 8
7.GRUP
Bafra-Kaplıca Karadeniz 61: 0 – 2
BUGÜN
1.GRUP
Yedidalga Aksu-Gayretköy: 0 – 1
2.GRUP
Yeşil HarnıpKozanköy-Yeşiltepe Ilgaz: 3 – 4
3.GRUP
Bahçeli-Şirinevler: 0 – 1
Serhatköy-Pınarbaşı: 1 – 3
4.GRUP
Kırıkkale-Gaziköy : 2 – 1
5.GRUP
Güvercinlik-Yenişehir: 4 – 0
6.GRUP
Tatlısu Seracılar-Ötüken: 1 – 2
7.GRUP
Yarköy-Ardahan: 6 – 2
17 Temmuz 2022, Pazar
1.GRUP
18.00 Gaziveren Semih Türköz Stadı’nda Gaziveren-Poy Rent A Car Yeşilyurt (Turgay Misk)
2.GRUP
18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Çamlıbel-Mevlevi (Yusuf Atlar)
3.GRUP
18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Ağırdağ Boğaz-Alayköy (Olgun Canik)
4.GRUP
18.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Yeniceköy-Aslanköy (Burak Mandıralı)
5.GRUP
18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Pile-Çayönü (Tufan Çerçioğlu)
6.GRUP
18.00 Geçitkale Stadı’nda Mutluyaka-Alaniçi (Mehmet Volkan Çelik)
7.GRUP
18.00 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Dipkarpaz-Ergazi (Abdullah Genç)
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