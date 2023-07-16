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İktisatbank BTM 2. Lig 6. Hafta sonuçları

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İktisatbank BTM 2. Lig 6. Hafta sonuçları
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1.GRUP
Gaziveren SK – Süleymanlar Autos Yeşilyurt:5 – 1
Doğancı SK – Yedidalga Aksu SK: 1 – 0
2.GRUP
Akçay SK – Gayretköy : 2 – 2
Zümrütköy – Serhatköy 2 – 1
3.GRUP
Kalkanlı SK – Sadrazam Kayalar: 3 - 5
Tepebaşı SK – Çamlıbel SKD: 0-1
5.GRUP
Doğukent SK – Haspolat: 1 – 0
Doğruyol Pınarbaşı – Ağırdağ Boğaz: 0 – 0
6.GRUP
Alayköy SKKD – Aslanköy: 2 – 3
Yeniceköy ZSK – Taşkent:   6 – 1
7.GRUP
Dilekkaya ASK – Kırıkkale: 0 – 2
Pergama SD – Gaziköy:
8.GRUP
Serdarlı GB – Alaniçi YSK: 4 – 0
Tatlısu Seracılar – Bahçeli : 3 – 1
9.GRUP
Çayönü SK – SB Tic. Güvercinlik: 1 – 1
Yenişehir SK – Korkuteli GD: 1 – 2
10.GRUP
Mutluyaka HSK – Boğaziçi: 1 – 2 
Tuzlaspor – Royal Sun Ötüken: 2 – 1
11.GRUP
Ergazi GSK – Bafra SK: 5 – 2
Civisil SK – Sun RepublicYarköy: 0 – 1
12.GRUP
Yedikonuk SK – Dipkarpaz: 0 – 7
Sipahi TSK – Halil FalyalıKumyalı:2 – 5
 
 
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