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İktisatbank BTM 2. Lig 6. Hafta maç sonuçları

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İktisatbank BTM 2. Lig 6. Hafta maç sonuçları
1.GRUP
Gayretköy-Akçay:                  2 – 2
Zümrütköy-Gaziveren:  1 – 5
PoyRent A Car Yeşilyurt-Yedidalga Aksu: 4 - 1
 
2.GRUP
Kalkanlı-Çamlıbel:        0 – 1
Yeşiltepe Ilgaz-Akdeniz: 8 – 1
Mevlevi-Yeşil HarnıpKozanköy: 3 – 0
 
3.GRUP
Pınarbaşı-Ağırdağ Boğaz:1 – 1
Alayköy-Bahçeli :                   1 – 2
Şirinevler-Serhatköy:    7 – 0
 
4.GRUP
Aslanköy-Kırıkkale :     0 – 2
Pergama-Yeniceköy:     2 – 0
 
5.GRUP
Korkuteli-Pile:              1 – 3
Yenişehir-Tuzla:          1 – 5
Çayönü-Güvercinlik:     4 – 2
 
6.GRUP
SFC Boğaziçi-Tatlısu Seracılar 1 – 0
Alaniçi-AutoriteCivisil:             1 – 3
Ötüken-Mutluyaka:                 1 – 2
        
7.GRUP
Ergazi-Yarköy: 7 – 1
Kaplıca Karadeniz 61-Dipkarpaz: 4 – 1
Ardahan-Bafra: 2 – 3
 
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