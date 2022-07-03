İktisatbank BTM 2. Lig 6. Hafta maç sonuçları

1.GRUP
Gayretköy-Akçay: 2 – 2
Zümrütköy-Gaziveren: 1 – 5
PoyRent A Car Yeşilyurt-Yedidalga Aksu: 4 - 1
2.GRUP
Kalkanlı-Çamlıbel: 0 – 1
Yeşiltepe Ilgaz-Akdeniz: 8 – 1
Mevlevi-Yeşil HarnıpKozanköy: 3 – 0
3.GRUP
Pınarbaşı-Ağırdağ Boğaz:1 – 1
Alayköy-Bahçeli : 1 – 2
Şirinevler-Serhatköy: 7 – 0
4.GRUP
Aslanköy-Kırıkkale : 0 – 2
Pergama-Yeniceköy: 2 – 0
5.GRUP
Korkuteli-Pile: 1 – 3
Yenişehir-Tuzla: 1 – 5
Çayönü-Güvercinlik: 4 – 2
6.GRUP
SFC Boğaziçi-Tatlısu Seracılar 1 – 0
Alaniçi-AutoriteCivisil: 1 – 3
Ötüken-Mutluyaka: 1 – 2
7.GRUP
Ergazi-Yarköy: 7 – 1
Kaplıca Karadeniz 61-Dipkarpaz: 4 – 1
Ardahan-Bafra: 2 – 3
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