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Halkın kâbusu TL
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İktisatbank BTM 2. Lig 2. Hafta günün sonuçları ve yarının programı

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İktisatbank BTM 2. Lig 2. Hafta günün sonuçları ve yarının programı
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1.GRUP
17 Haziran 2023, Cumartesi
18.00 Gaziveren Semih Türköz Stadı’nda Gaziveren SK – Doğancı SK (Şakir Azizoğlu)
18 Haziran 2023, Pazar
18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD – Yedidalga Aksu SK (Rıdvan Çetinkaya)
2.GRUP
17 Haziran 2023, Cumartesi
18.00 Gayretköy Sahası’nda Gayretköy GSK – Serhatköy SK (Olgun Canik)
18 Haziran 2023, Pazar
18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Akçay SK – Zümrütköy SK (Olgun Canik)
3.GRUP
Tepebaşı SK – Kalkanlı SK:  1 – 3
18 Haziran 2023, Pazar
18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Çamlıbel SKD – Sadrazam Kayalar SK (Mustafa Torun)
4.GRUP
AtollKozanköy SK – Dağyolu Göçeri: 5 – 1
5.GRUP
Haspolat SGSK – Ağırdağ Boğaz: 1 – 3
Doğukent SK – Doğruyol Pınarbaşı: 0 – 4  
6.GRUP
17 Haziran 2023, Cumartesi
18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Alayköy SKKD – Yeniceköy ZSK (Halil Atlar)
18 Haziran 2023, Pazar
18.00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda Aslanköy GSD – Taşkent TSK (Mehmet V.Çelik)
7.GRUP
17 Haziran 2023, Cumartesi
18.00 Gaziköy Şenol Stadı’nda Gaziköy SK – Kırıkkale TSK (Burak Mandıralı)
18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı’nda Pergama SD – Dilekkaya ASK (Serkan Özdenkçi)
8.GRUP
Serdarlı GB – Tatlısu Seracılar: 7 – 0
18 Haziran 2023, Pazar
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Alaniçi YSK – Bahçeli SK (Burak Mandıralı)
9.GRUP
SB Tic. Güvercinlik İYSK – Korkuteli: 2 – 1
17 Haziran 2023, Cumartesi
18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Çayönü SK – Yenişehir SK (YusufcanDönder)
10.GRUP
Boğaziçi SK – Royal Sun Ötüken: 4 – 1  
18 Haziran 2023, Pazar
18.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mutluyaka HSK – Tuzlaspor (Abdullah Genç)
11.GRUP
17 Haziran 2023, Cumartesi
18.00 Kaplıca Emre Genç Stadı’nda Ergazi GSK – Civisil SK (Hakan Ünal)
18.00 KumyalıŞht. Süleyman Gül Stadı’nda Bafra SK – Sun RepublicYarköy PGSK (Yusuf Atlar)
12.GRUP
18 Haziran 2023, Pazar
18.00 Dipkarpaz Stadı’nda Dipkarpaz TSK – Halil FalyalıKumyalı SK (Serkan Özdenkçi)
18.00 KumyalıŞht. Süleyman Gül Stadı’nda Yedikonuk SK – Sipahi TSK (Cenk Aras Özfuttu)
 
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