İktisatbank BTM 2. Lig 10. Hafta dün ve bugünün sonuçları

1.GRUP
Yeşilyurt-Gayretköy: 2 – 2
Yedidalga Aksu-Zümrütköy 4 – 0
Gaziveren-Akçay: 3 - 1
2.GRUP
Çamlıbel-Akdeniz: 4 – 9
Yeşil Ha.Kozanköy-Kalkanlı 4 – 3
Mevlevi-Yeşiltepe Ilgaz: 0 – 0
4.GRUP
Gaziköy-Pergama: 3 – 1
5.GRUP
Pile-Tuzla: 3 – 1
7.GRUP
Ardahan-Kaplıca Karadeniz 61: 1 – 8
Yarköy-Dipkarpaz: 0 – 3
Bafra-Ergazi:
31 TEMMUZ 2022, PAZAR
3.GRUP
18.00 Güzelyurt Sentetik Sahası’nda Serhatköy-Alayköy (İbrahim Katmer)
18.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Bahçeli-Ağırdağ Boğaz (Arif Malek)
18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Şirinevler-Pınarbaşı (Abdullah Genç)
4.GRUP
18.00 Balıkesir Stadı’nda Kırıkkale-Yeniceköy (Berk Bağrıkara)
5.GRUP
18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Güvercinlik-Korkuteli (Serkan Özdenkçi)
18.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda Çayönü-Yenişehir (Mehmet Volkan Çelik)
6.GRUP
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ötüken-Alaniçi (Serdar Gürpınar)
18.00 Geçitkale Stadı’nda Mutluyaka-SFC Boğaziçi (Tufan Çerçioğlu)
18.00 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Tatlısu Seracılar-Autorite Civisil (Şahin Coşkun)