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İktisatbank BTM 2. Lig 10. Hafta dün ve bugünün sonuçları

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İktisatbank BTM 2. Lig 10. Hafta dün ve bugünün sonuçları

1.GRUP
Yeşilyurt-Gayretköy:    2 – 2
Yedidalga Aksu-Zümrütköy 4 – 0
Gaziveren-Akçay:                   3 - 1

 2.GRUP
Çamlıbel-Akdeniz:                  4 – 9
Yeşil Ha.Kozanköy-Kalkanlı  4 – 3
Mevlevi-Yeşiltepe Ilgaz:                   0 – 0

4.GRUP
Gaziköy-Pergama:         3 – 1  

5.GRUP
Pile-Tuzla:                    3 – 1

7.GRUP
Ardahan-Kaplıca Karadeniz 61: 1 – 8
Yarköy-Dipkarpaz: 0 – 3
Bafra-Ergazi:
 

31 TEMMUZ 2022, PAZAR
3.GRUP
18.00 Güzelyurt Sentetik Sahası’nda Serhatköy-Alayköy (İbrahim Katmer)
18.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Bahçeli-Ağırdağ Boğaz (Arif Malek)
18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Şirinevler-Pınarbaşı (Abdullah Genç)

4.GRUP
18.00 Balıkesir Stadı’nda Kırıkkale-Yeniceköy (Berk Bağrıkara)

5.GRUP
18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Güvercinlik-Korkuteli (Serkan Özdenkçi)
18.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda Çayönü-Yenişehir (Mehmet Volkan Çelik)

6.GRUP
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ötüken-Alaniçi (Serdar Gürpınar)
18.00 Geçitkale Stadı’nda Mutluyaka-SFC Boğaziçi (Tufan Çerçioğlu)
18.00 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Tatlısu Seracılar-Autorite Civisil (Şahin Coşkun)

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