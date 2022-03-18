İktisatbank BTM 1.Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

İktisatbank BTM 1.Lig’in 15. Haftasında iki grupta oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

Kırmızı grupta cumartesi günü sadece bir maçın oynanacağı ligde lider olduğu Yenierenköy Pazar günü Vadili’yi konuk edecek.

Beyaz Grupta ise tüm maçlar Cumartesi günü oynanacak.

KIRMIZI GRUP

19 Mart 2022 – Cumartesi

10.30 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Türkmenköy-Gülgün Süt Düzova (İsmail Ercan)

20 Mart 2022 – Pazar

10.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Demirerler C.Demirhan-Akova Vuda (Hüseyin Özaşık)

10.30 Geçitkale Stadı’nda Geçitkale-Serdarlı (Hüseyin Özkan)

14.00 Yenierenköy Stadı’nda Yenierenköy-Vadili (İsmail Egeli)

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda SFC 1461 İskele Trabzon-Mehmetçik (Tufan Çerçioğlu)



BEYAZ GRUP

19 Mart 2022 – Cumartesi

10.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda Yılmazköy-Lapta (Hüseyin Eyyüpler)

10.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Dikmen Gücü-Tatlısu (Ömer Doğru)

10.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Sadrazam Kayalar-Tüfekçi Ortaköy (Olgun Canik)

10.30 Doğancı Emek Stadı’nda Doğancı-Karaoğlanoğlu (Abdullah Genç)

10.30 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy-Denizli (Burak Mandıralı)

