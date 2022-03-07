İktisatbank BTM 1.Lig’de hafta içi mesaisi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1.Lig'de 13.hafta programı belli oldu. BTM 1. Lig’de bugün ve yarın iki grupta oynanacak olan karşılaşmalarla 13. Hafta tamamlanacak.
Takımların hafta içi mesaisi yapacağı BTM 1. Lig’de tüm maçlar saat 14.00’te oynanacak.
Kırmızı Grupta maçlar bugün oynanırken, Beyaz Grup maçları ise yarın oynanacak.
İktisatbank BTM 1. Lig’de 13. Hafta maç programı ve hakemleri şöyle:
Kırmızı Grup
BUGÜN
Türkmenköy – Vadili: Şakir Azizoğlu
Geçitkale – Mehmetçik: Ömer Doğru
SFC 1461 İskele Trabzonspor – Akova: Hakan Ünal
Gülgün Süt Düzova – Serdarlı: İsfendiyar Açıksöz
Yenierenköy – Demirerler Cons. Demirhan: Fatih Bardakçıoğlu
Beyaz Grup
9 MART ÇARŞAMBA
Dikmen Gücü – Lapta: Mehmet Volkan Çelik
Sadrazam Kayalar – Tatlısu: Zekai Töre
Karaoğlanoğlu – Tüfekçi Ortaköy: Hüseyin Özaşık
Ozanköy – Yılmazköy: Tufan Çerçioğlu
Doğancı – Denizli: İsmail Ercan
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