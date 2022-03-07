İktisatbank BTM 1.Lig’de hafta içi mesaisi

BTM 1. Lig’de 13. Haftası bugün Kırmızı Grup’ta, yarın ise Beyaz Grup’ta oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1.Lig'de 13.hafta programı belli oldu. BTM 1. Lig’de bugün ve yarın iki grupta oynanacak olan karşılaşmalarla 13. Hafta tamamlanacak.

Takımların hafta içi mesaisi yapacağı BTM 1. Lig’de tüm maçlar saat 14.00’te oynanacak.

Kırmızı Grupta maçlar bugün oynanırken, Beyaz Grup maçları ise yarın oynanacak.

İktisatbank BTM 1. Lig’de 13. Hafta maç programı ve hakemleri şöyle:



Kırmızı Grup

BUGÜN

Türkmenköy – Vadili: Şakir Azizoğlu

Geçitkale – Mehmetçik: Ömer Doğru

SFC 1461 İskele Trabzonspor – Akova: Hakan Ünal

Gülgün Süt Düzova – Serdarlı: İsfendiyar Açıksöz

Yenierenköy – Demirerler Cons. Demirhan: Fatih Bardakçıoğlu



Beyaz Grup

9 MART ÇARŞAMBA

Dikmen Gücü – Lapta: Mehmet Volkan Çelik

Sadrazam Kayalar – Tatlısu: Zekai Töre

Karaoğlanoğlu – Tüfekçi Ortaköy: Hüseyin Özaşık

Ozanköy – Yılmazköy: Tufan Çerçioğlu

Doğancı – Denizli: İsmail Ercan

