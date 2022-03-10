İktisatbank BTM 1.Lig’de 14. Hafta hakemleri açıklandı

İktisatbank BTM 1.Lig’de 14. Hafta karşılaşmaları Kırmızı Grup’ta Cumartesi günü, Beyaz Grup’ta ise Pazar günü oynanacak.

Karşılaşmaların programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:



Kırmızı Grup

12 Mart 2022 – Cumartesi

14.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Akova Vuda-Yenierenköy (Sabriye Atikoğlu)

14.00 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Türkmenköy (Necmi Bulut)

10.30 Balıkesir Stadı’nda Gülgün Süt Düzova-Geçitkale (Mustafa Torun)

10.30 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-SFC 1461 İskele Trabzon (Abdullah Genç)

10.30 Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda Serdarlı-Demirerler Cons.Demirhan (Ferhat Tuna)



Beyaz Grup

13 Mart 2022 – Pazar

10.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Ozanköy (Olgun Canik)

10.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Dikmen Gücü (Fatih Bardakçıoğlu)

10.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Tüfekçi Ortaköy-Yılmazköy (Zekai Töre)

10.30 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Doğancı (Burak Mandıralı)

10.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-Sadrazam Kayalar (Şakir Azizoğlu)



