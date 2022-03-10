İktisatbank BTM 1.Lig’de 14. Hafta hakemleri açıklandı

İktisatbank BTM 1.Lig’de 14. Hafta karşılaşmaları Kırmızı Grup’ta Cumartesi günü, Beyaz Grup’ta ise Pazar günü oynanacak.
Karşılaşmaların programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Kırmızı Grup
12 Mart 2022 – Cumartesi
14.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Akova Vuda-Yenierenköy (Sabriye Atikoğlu)
14.00 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Türkmenköy (Necmi Bulut)
10.30 Balıkesir Stadı’nda Gülgün Süt Düzova-Geçitkale (Mustafa Torun)
10.30 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-SFC 1461 İskele Trabzon (Abdullah Genç)
10.30 Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda Serdarlı-Demirerler Cons.Demirhan (Ferhat Tuna)
Beyaz Grup
13 Mart 2022 – Pazar
10.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Ozanköy (Olgun Canik)
10.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Dikmen Gücü (Fatih Bardakçıoğlu)
10.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Tüfekçi Ortaköy-Yılmazköy (Zekai Töre)
10.30 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Doğancı (Burak Mandıralı)
10.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-Sadrazam Kayalar (Şakir Azizoğlu)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.