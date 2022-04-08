İktisatbank BTM 1.Lig Play-Off ve Play-Out finali tarihleri belli oldu

Play-Off finali 17 Nisan 2022 Pazar günü saat 13.00’te Cihangir Stadı’nda oynanacak. Play-Out finali ise 16 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 13.00’te Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi’nde Play-Off ve Play-Out finallerinin tarihleri ve saati belli oldu. Buna göre İktisatbank BTM 1.Lig’de gruplarını 2.sırada tamamlayan takımların karşılaşacağı Play-Off finali 17 Nisan 2022 Pazar günü saat 13.00’te Cihangir Stadı’nda oynanacak. Bu karşılaşmayı kazanacak takım Yenierenköy TSK ve Lapta TBSK'nın ardından AKSA 1.Lig’e çıkan 3.takım olacak. BTM 1.Lig gruplarını 9.sırada bitiren takımların karşılaşacağı Play-Out finali ise 16 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 13.00’te Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanacak. Bu karşılaşmayı kaybeden takım 2022-2023 sezonunda İktisatbank BTM 2.Lig’de mücadele edecek.



