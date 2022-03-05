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İktisatbank BTM 1.Lig'de günün sonuçları

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İktisatbank BTM 1.Lig'de günün sonuçları
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup
5 Mart 2022 – Cumartesi
Vadili-Geçitkale: 2- 1  
Akova Vuda-Türkmenköy : 2 – 2
Demirerler Cons.Demirhan-SFC 1461 İskele Trabzon:2 – 2
Mehmetçik-Gülgün Süt Düzova : 2 -1
Serdarlı-Yenierenköy  
 
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup
6 Mart 2022 – Pazar
10.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Tüfekçi Ortaköy-Ozanköy (Ömer Doğru)
10.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda Yılmazköy-Dikmen Gücü (İsmail Ercan)
10.30 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Karaoğlanoğlu (Fatih Bardakçıoğlu)
10.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Doğancı (Tufan Çerçioğlu)
10.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Sadrazam Kayalar (Olgun Canik)


 
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