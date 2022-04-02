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İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup 17. hafta sonuçları

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İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup 17. hafta sonuçları

İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup maç sonuçları
Yılmazköy-Tatlısu:       3 – 0
Doğancı-T.Ortaköy:      3 – 1
Ozanköy-Karaoğlanoğlu:3 – 1
Lapta-Denizli:               3 – 1
Dikmen -Sadrazam Kayalar: 1 – 0  

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