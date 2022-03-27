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İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup 16. hafta sonuçları

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İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup 16. hafta sonuçları
 
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup
 
Tüfekçi Ortaköy-Lapta:          1 – 2  
Tatlısu-Ozanköy:          0 – 1
Karaoğlanoğlu-Dikmen: 0 – 1
Denizli-Yılmazköy:       1 – 1
Sadrazam Kayalar-Doğancı : 0 – 2
 
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Lapta TBSK 16 12 2 2 37 9 28 38
2. Yılmazköy SK 16 8 6 2 28 13 15 30
3. Ozanköy SK 16 8 3 5 23 24 -1 27
4. Tatlısu HOBSK 16 7 4 5 24 23 1 25
5. Karaoğlanoğlu SK 16 7 3 6 33 24 9 24
6. Tüfekçi Ortaköy SK 16 7 1 8 31 38 -7 22
7. Dikmen Gücü SK 16 4 6 6 19 24 -5 18
8. Denizli SK 16 4 5 7 15 21 -6 17
9. Doğancı SK 16 4 1 11 15 31 -16 13
10. Sadrazam Kayalar SK 16 1 5 10 10 28 -18 8
 
 
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