İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup 16. hafta sonuçları

İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup
Tüfekçi Ortaköy-Lapta: 1 – 2
Tatlısu-Ozanköy: 0 – 1
Karaoğlanoğlu-Dikmen: 0 – 1
Denizli-Yılmazköy: 1 – 1
Sadrazam Kayalar-Doğancı : 0 – 2
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Lapta TBSK
|16
|12
|2
|2
|37
|9
|28
|38
|2.
|Yılmazköy SK
|16
|8
|6
|2
|28
|13
|15
|30
|3.
|Ozanköy SK
|16
|8
|3
|5
|23
|24
|-1
|27
|4.
|Tatlısu HOBSK
|16
|7
|4
|5
|24
|23
|1
|25
|5.
|Karaoğlanoğlu SK
|16
|7
|3
|6
|33
|24
|9
|24
|6.
|Tüfekçi Ortaköy SK
|16
|7
|1
|8
|31
|38
|-7
|22
|7.
|Dikmen Gücü SK
|16
|4
|6
|6
|19
|24
|-5
|18
|8.
|Denizli SK
|16
|4
|5
|7
|15
|21
|-6
|17
|9.
|Doğancı SK
|16
|4
|1
|11
|15
|31
|-16
|13
|10.
|Sadrazam Kayalar SK
|16
|1
|5
|10
|10
|28
|-18
|8