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İktisatbank BTM 1.Lig 16. Hafta sonuçları

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İktisatbank BTM 1.Lig 16. Hafta sonuçları
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KIRMIZI GRUP
German Gold Akova Vuda-Vadili: 3 – 1
Pile-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor: 0 – 0
Mehmetçik-Kaplıca Karadeniz 61: 0 – 1
Geçitkale-Türkmenköy: 1 – 0
 
BEYAZ GRUP
Tatlısu-Denizli: 2 – 3
Mevlevi-Miracle Demirhan: 2 – 1
Ortaköy-Ozanköy: 0 – 7
Karaoğlanoğlu-Bostancı Bağcıl: 3 – 0
Seren Süt Dikmen-Gülgün Süt Düzova:3 – 4
 
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