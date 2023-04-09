İktisatbank BTM 1.Lig 16. Hafta sonuçları

KIRMIZI GRUP
German Gold Akova Vuda-Vadili: 3 – 1
Pile-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor: 0 – 0
Mehmetçik-Kaplıca Karadeniz 61: 0 – 1
Geçitkale-Türkmenköy: 1 – 0
BEYAZ GRUP
Tatlısu-Denizli: 2 – 3
Mevlevi-Miracle Demirhan: 2 – 1
Ortaköy-Ozanköy: 0 – 7
Karaoğlanoğlu-Bostancı Bağcıl: 3 – 0
Seren Süt Dikmen-Gülgün Süt Düzova:3 – 4
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