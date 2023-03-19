İktisatbank BTM 1.Lig 13. Hafta maç sonuçları

KIRMIZI GRUP
Vadili-Dem’sCons.Çanakkale: 2 – 0
German Gold Akova Vuda-Geçitkale: 1- 2
Pile-Mehmetçik: 1 – 1
Kurtsan 1461 İ.Trabzonspor-Kaplıca Karadeniz 61: 2 – 5
BEYAZ GRUP
Ortaköy-Seren Süt Dikmen Gücü: 4 – 2
Ozanköy – Karaoğlanoğlu: 2 – 2
Miracle Demirhan-Denizli : 5 – 1
Gülgün Süt Düzova-B.Bağcıl: 3 – 2
Mevlevi-Tatlısu: 2 – 1
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