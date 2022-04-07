İktisatbank BTM 1. Lig’inde hakemler açıklandı

İktisatbank BTM 1. Lig’inde normal sezon bu hafta iki grupta oynanacak olan karşılaşmalarla tamamlanacak.

Sezonun son haftasında Kırmızı Grup karşılaşmaları Cumartesi günü oynanırken, Beyaz Grup maçları ise Pazar günü oynanacak.

Her iki grupta da karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.



İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup

9 Nisan 2022, Cumartesi

11.30 Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda Serdarlı-Vadili (Hakan Ünal)

11.30 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Türkmenköy-SFC 1461 İsk.Trb. (Hüseyin Saçar)

11.30 Balıkesir Stadı’nda Gülgün Süt Düzova-Demirerler Cons. Demirhan (Halil Atlar)

11.30 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Akova Vuda (İbrahim Katmer)

11.30 Geçitkale Stadı’nda Geçitkale-Yenierenköy (İsmail Ercan)



İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup

10 Nisan 2022, Pazar

11.30 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Lapta (Cenk Aras Özfuttu)

11.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-Yılmazköy (Zekai Töre)

11.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Tüfekçi Ortaköy-Denizli (İsmail Ercan)

11.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Sadrazam Kayalar-Ozanköy (Murat İzci)

11.30 Doğancı Emek Stadı’nda Doğancı-Dikmen Gücü (Tufan Çerçioğlu)

