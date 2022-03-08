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İktisatbank BTM 1. Lig’de günün sonuçları ve yarının programı

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İktisatbank BTM 1. Lig’de günün sonuçları ve yarının programı
İktisatbank BTM 1. Lig’de 13. Hafta gününün sonuçları ve yarının programı şöyle:
 
Kırmızı Grup
BUGÜN
Türkmenköy – Vadili:    0 – 0
Geçitkale – Mehmetçik: 0 – 1
SFC 1461 İ.Trabzonspor – Akova:     4 – 2
Gülgün Süt Düzova – Serdarlı:          4 – 0
Yenierenköy – Demirerler C.Demirhan: 4 – 2
Beyaz Grup
9 MART ÇARŞAMBA
Dikmen Gücü – Lapta: Mehmet Volkan Çelik
Sadrazam Kayalar – Tatlısu: Zekai Töre
Karaoğlanoğlu – Tüfekçi Ortaköy: Hüseyin Özaşık
Ozanköy – Yılmazköy: Tufan Çerçioğlu
Doğancı – Denizli: İsmail Ercan
 
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu
 
O G B M A Y AV P
1. Yenierenköy TSK 13 10 0 3 37 13 24 30
2. SFC 1461 İskele Trabzon 13 8 2 3 27 20 7 26
3. Türkmenköy ASK 13 5 6 2 22 21 1 21
4. Mehmetçik TÇBSK 13 6 3 4 20 22 -2 21
5. Vadili TÇBSK 13 5 5 3 25 16 9 20
6. Akova Vuda TÇB 13 6 2 5 25 20 5 20
7. Gülgün Süt Düzova GSK 13 4 3 6 21 21 0 15
8. Demirerler Cons. Demirhan SK 13 2 7 4 20 23 -3 13
9. Geçitkale GSK 13 2 3 8 11 23 -12 9
10. Serdarlı GB 13 1 1 11 9 38 -29 4

 
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