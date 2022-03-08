İktisatbank BTM 1. Lig’de günün sonuçları ve yarının programı

Kırmızı Grup
BUGÜN
Türkmenköy – Vadili: 0 – 0
Geçitkale – Mehmetçik: 0 – 1
SFC 1461 İ.Trabzonspor – Akova: 4 – 2
Gülgün Süt Düzova – Serdarlı: 4 – 0
Yenierenköy – Demirerler C.Demirhan: 4 – 2
Beyaz Grup
9 MART ÇARŞAMBA
Dikmen Gücü – Lapta: Mehmet Volkan Çelik
Sadrazam Kayalar – Tatlısu: Zekai Töre
Karaoğlanoğlu – Tüfekçi Ortaköy: Hüseyin Özaşık
Ozanköy – Yılmazköy: Tufan Çerçioğlu
Doğancı – Denizli: İsmail Ercan
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Yenierenköy TSK
|13
|10
|0
|3
|37
|13
|24
|30
|2.
|SFC 1461 İskele Trabzon
|13
|8
|2
|3
|27
|20
|7
|26
|3.
|Türkmenköy ASK
|13
|5
|6
|2
|22
|21
|1
|21
|4.
|Mehmetçik TÇBSK
|13
|6
|3
|4
|20
|22
|-2
|21
|5.
|Vadili TÇBSK
|13
|5
|5
|3
|25
|16
|9
|20
|6.
|Akova Vuda TÇB
|13
|6
|2
|5
|25
|20
|5
|20
|7.
|Gülgün Süt Düzova GSK
|13
|4
|3
|6
|21
|21
|0
|15
|8.
|Demirerler Cons. Demirhan SK
|13
|2
|7
|4
|20
|23
|-3
|13
|9.
|Geçitkale GSK
|13
|2
|3
|8
|11
|23
|-12
|9
|10.
|Serdarlı GB
|13
|1
|1
|11
|9
|38
|-29
|4