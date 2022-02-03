İktisatbank BTM 1. Lig’de 9. Haftanın hakemleri açıklandı

İktisatbank BTM 1. Lig’in ilk devresinin son hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıklandı.
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
5 ŞUBAT 2022 – CUMARTESİ
14.00 Yenierenköy Stadı’nda Yenierenköy-Geçitkale (Necmi Bulut)
10.30 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Serdarlı (Olgun Canik)
6 ŞUBAT 2022 – PAZAR
10.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda SFC 1461 İskele Trabzon-Türkmenköy (Şakir Azizoğlu)
10.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Demirerler C.Demirhan-Gülgün Süt Düzova (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Akova Vuda-Mehmetçik (Fatih Bardakçıoğlu)
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
5 ŞUBAT 2022 – CUMARTESİ
10.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda Yılmazköy-Karaoğlanoğlu (İsfendiyar Açıksöz)
10.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Tatlısu (İsmail Ercan)
11.00 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Tüfekçi Ortaköy (Ömer Doğru)
6 ŞUBAT 2022 – PAZAR
10.30 Dikmen Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda Dikmen Gücü-Doğancı (Mustafa Torun)
10.30 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy-Sadrazam Kayalar (Abdullah Genç)
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