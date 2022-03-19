İktisatbank BTM 1. Lig’de 15. Hafta günün sonuçları yarının programı

KIRMIZI GRUP
19 Mart 2022 – Cumartesi
Türkmenköy-Gülgün Süt Düzova: 2 – 3
20 Mart 2022 – Pazar
10.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Demirerler C.Demirhan-Akova Vuda (Hüseyin Özaşık)
10.30 Geçitkale Stadı’nda Geçitkale-Serdarlı (Hüseyin Özkan)
14.00 Yenierenköy Stadı’nda Yenierenköy-Vadili (İsmail Egeli)
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda SFC 1461 İskele Trabzon-Mehmetçik (Tufan Çerçioğlu)
BEYAZ GRUP
Ozankoy- Denizli 2-2
Yılmazkoy -Lapta 1-0
Doğancı - Karaoğlanoğlu 2-1
Kayalar -Ortakoy 0-1
Dikmen -Tatlısu 1-1
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.