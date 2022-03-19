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İktisatbank BTM 1. Lig’de 15. Hafta günün sonuçları yarının programı

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İktisatbank BTM 1. Lig’de 15. Hafta günün sonuçları yarının programı
KIRMIZI GRUP
19 Mart 2022 – Cumartesi
Türkmenköy-Gülgün Süt Düzova: 2 – 3
20 Mart 2022 – Pazar
10.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Demirerler C.Demirhan-Akova Vuda (Hüseyin Özaşık)
10.30 Geçitkale Stadı’nda Geçitkale-Serdarlı (Hüseyin Özkan)
14.00 Yenierenköy Stadı’nda Yenierenköy-Vadili (İsmail Egeli)
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda SFC 1461 İskele Trabzon-Mehmetçik (Tufan Çerçioğlu)
 
BEYAZ GRUP
Ozankoy- Denizli 2-2
Yılmazkoy -Lapta 1-0
Doğancı - Karaoğlanoğlu 2-1
Kayalar -Ortakoy 0-1
Dikmen -Tatlısu 1-1
 
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