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İktisatbank BTM 1. Lig'de başlangıç tarihi belirlendi

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İktisatbank BTM 1. Lig'de başlangıç tarihi belirlendi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de sezonun başlangıç tarihi belli oldu. BTM Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir'in yaptığı açıklamada BTM 1.Lig'in 3-4 Aralık 2022 tarihinde başlayacağı duyuruldu. Ligde takımlar 21 Kasım 2022 tarihine kadar takımlar kiralık / bonservisli transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek. 
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