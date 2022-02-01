İktisatbank BTM 1. Lig 9. hafta maç programı açıklandı

İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup
5 Şubat 2022 – Cumartesi
14.00 Yenierenköy Stadı’nda Yenierenköy-Geçitkale
6 Şubat 2022 – Pazar
10.30 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Serdarlı
14.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Akova Vuda-Mehmetçik
10.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda SFC 1461 İskele Trabzon-Türkmenköy
10.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Demirerler C.Demirhan-Gülgün Süt Düzova
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup
5 Şubat 2022 – Cumartesi
10.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Tatlısu
10.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda Yılmazköy-Karaoğlanoğlu
11.00 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Tüfekçi Ortaköy
6 Şubat 2022 – Pazar
10.30 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy-Sadrazam Kayalar
10.30 Dikmen Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda Dikmen Gücü-Doğancı