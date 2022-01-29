İktisatbank BTM 1. Lig 8. hafta günün sonuçları ve yarının programı

İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup
Tatlısu - Yilmazkoy 1-5
Ortakoy - Doğanci. 2 - 1
Denizli. - Lapta. 0 - 2
Karaoğlanoğlu - 0zankoy 4-1
Kayalar - Dikmen 0-0
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup
30 Ocak 2022 – Pazar
10.30 Geçitkale Stadı’nda Geçitkale-SFC 1461 İskele Trabzon (Olgun Canik)
10.30 Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda Serdarlı-Türkmenköy (Hüseyin Özaşık)
14.00 Balıkesir Stadı’nda Gülgün Süt Düzova-Yenierenköy (Abdullah Genç)
14.00 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Demirerler C.Demirhan (Burak Mandıralı)
10.30 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Akova Vuda (İsmail Egeli)
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