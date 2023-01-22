İktisatbank BTM 1. Lig 7. Hafta sonuçları

İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup
Türkmenköy – Geçitkale: 1 – 0
Kaplıca Karadeniz 61 – Mehmetçik: 5 – 1
Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor – Pile: 1 – 4
Vadili – Germangold Akova: 2 – 1
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup
Denizli – Tatlısu: 2 – 0
Mirracle Demirhan – Mevlevi: 7 - 0
Ozanköy – Ortaköy: 3 – 1
B.Bağcıl – Karaoğlanoğlu: 6 – 0
Gülgün S. Düzova – Seren S. Dikmen Gücü: 2 – 1
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.