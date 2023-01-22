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İktisatbank BTM 1. Lig 7. Hafta sonuçları

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İktisatbank BTM 1. Lig 7. Hafta sonuçları
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup
Türkmenköy – Geçitkale: 1 – 0  
Kaplıca Karadeniz 61 – Mehmetçik: 5 – 1
Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor – Pile: 1 – 4
Vadili – Germangold Akova: 2 – 1
 
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup
Denizli – Tatlısu: 2 – 0
Mirracle Demirhan – Mevlevi: 7 - 0
Ozanköy – Ortaköy: 3 – 1
B.Bağcıl – Karaoğlanoğlu: 6 – 0
Gülgün S. Düzova – Seren S. Dikmen Gücü: 2 – 1
 
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