İktisatbank BTM 1. Lig 5. hafta maç programı

İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
15 Ocak 2022 – Cumartesi
14.00 Yenierenköy Stadı’nda Yenierenköy-Akova Vuda
14.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Türkmenköy-Mehmetçik
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda SFC 1461 İskele Trabzon-Vadili
16 Ocak 2022 – Pazar
14.00 Geçitkale Stadı’nda Geçitkale-Gülgün Süt Düzova
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Demirerler Cons.Demirhan-Serdarlı
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
15 Ocak 2022 – Cumartesi
14.00 Dikmen Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda Dikmen Gücü-Denizli
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda Yılmazköy-Tüfekçi Ortaköy
16 Ocak 2022 – Pazar
14.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy-Lapta
14.00 Doğancı Emek Stadı’nda Doğancı-Tatlısu
14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Sadrazam Kayalar-Karaoğlanoğlu