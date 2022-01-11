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İktisatbank BTM 1. Lig 5. hafta maç programı

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İktisatbank BTM 1. Lig 5. hafta maç programı
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İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

15 Ocak 2022 – Cumartesi

14.00 Yenierenköy Stadı’nda Yenierenköy-Akova Vuda

14.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Türkmenköy-Mehmetçik

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda SFC 1461 İskele Trabzon-Vadili

16 Ocak 2022 – Pazar

14.00 Geçitkale Stadı’nda Geçitkale-Gülgün Süt Düzova

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Demirerler Cons.Demirhan-Serdarlı

İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP

15 Ocak 2022 – Cumartesi

14.00 Dikmen Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda Dikmen Gücü-Denizli

14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda Yılmazköy-Tüfekçi Ortaköy

16 Ocak 2022 – Pazar

14.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy-Lapta

14.00 Doğancı Emek Stadı’nda Doğancı-Tatlısu

14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Sadrazam Kayalar-Karaoğlanoğlu

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