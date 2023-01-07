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İktisatbank BTM 1. Lig 5. hafta günün sonuçları

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İktisatbank BTM 1. Lig 5. hafta günün sonuçları
BUGÜN
KIRMIZI GRUP
Vadili – Geçitkale: 1 – 4
German Gold A. Vuda – Pile: 0 – 3
Türkmenköy – K. Karadeniz 61: 3 – 1
BEYAZ GRUP
Ortaköy – Mevlevi: 2 - 0
Gülgün Süt Düzova – Denizli: 2 - 5
 
YARIN
KIRMIZI GRUP
Cumhuriyet Stadı: Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor – Çanakkale (Burak Mandıralı)
BEYAZ GRUP
Sadık Cemil Stadı: Miracle Demirhan – Karaoğlanoğlu (Olgun Canik)
M. Özkayım Stadı: Ozanköy – Seren Süt Dikmen Gücü (Berk Bağrıkara)
Emek Stadı: Bostancı Bağcıl – Tatlısu (Murat İzci)
 
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